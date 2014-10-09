İzmir'de süpermarket ateşe verildi

İzmir Karabağlar ilçesinde, Kütüphaneci Rasime Şeyhoğlu Sokağı'ndaki bir süpermarket, IŞİD'in Kobanê saldırılarına yönelik protesto eyleminde gruptaki bazı kişiler tarafından molotof kokteyli atılarak ateşe verildi.

DHA'da yer alan habere göre, içeride alışveriş yapanların da bulunduğu anda çıkan yangının büyümesi üzerine Hulusi Kaya'ya (59) ait süpermarket itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İşyeri kullanılamaz hale gelirken, binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ara sokaklara kaçan gruba su sıkıp biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri üzerinde bulunan bir grubun araçlara taş atması üzerine trafikte aksama meydana geldi.