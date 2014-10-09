T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de süpermarket ateşe verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir süpermarket, Kobanê'ye destek eylemi düzenleyen bir grup tarafından ateşe verildi

09 Ekim 2014 01:56

İzmir Karabağlar ilçesinde, Kütüphaneci Rasime Şeyhoğlu Sokağı'ndaki bir süpermarket, IŞİD'in Kobanê saldırılarına yönelik protesto eyleminde gruptaki bazı kişiler tarafından molotof kokteyli atılarak ateşe verildi.

DHA'da yer alan habere göre, içeride alışveriş yapanların da bulunduğu anda çıkan yangının büyümesi üzerine Hulusi Kaya'ya (59) ait süpermarket itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İşyeri kullanılamaz hale gelirken, binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ara sokaklara kaçan gruba su sıkıp biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrasında grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri üzerinde bulunan bir grubun araçlara taş atması üzerine trafikte aksama meydana geldi.

 

ETİKETLER

izmirışidkobaneeylemprotestosüpermarketmolotof kokteyli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24