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İzmir'de subaylara 'Balyoz' sorgusu

3'ü emekli, 9'u muvazzaf olmak üzere toplam 12 subaydan bazıları, İzmir Adliyesi'ne ifade vermek için geldi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadeleri alındığı bildirildi. 3'ü emekli, 9'u muvazzaf olmak üzere toplam 12 subaydan bazıları İzmir Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Korgeneral Yurdaer Olcan'ın, Pazartesi günü, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenildi.


İzmir Adliyesi'ne, sabah saatlerinde ilk önce Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Doğar geldi. Bir süre sonra da sivil plakalı iki araç otoparkına girerek, ifade için gelen subaylardan bir bölümünü indirdi.


Subayların, Başsavcı Vekili Doğar'ın odasında ifade vermeye başladıkları öğrenildi. Gazeteciler ise adliye binasına alınmadı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Balyoz Planı iddiaları kapsamında, İzmir'de görev yapan ve emekli olduktan sonra kentte yaşayan 12 subayın ifadesinin alınması yönünde talimat vermişti. Talimat gereği ifadelerine başvurulacak isimler şunlar:


Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral K.S, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral H.H, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral L.G, Foça Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral M.F.İ, albaylar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F.D, Y.B.B, N.A, Yarbay M.B.K ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan Albay N.K ile emekliler H.H.D, H.Y ve T.B.G.



Korgeneral Olcan teslim oalcak




''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturması kapsamında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Heyetince, hakkında yakalama emri çıkarılan ve sağlık sorunları nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde tedavi altında olan Korgeneral Yurdaer Olcan, 17 Mayıs Pazartesi günü Bekiştaş'taki İstanbul Adliyesine gelecek.
 

GATA'tan dün (14 Mayıs 2010) taburcu olan Olcan, Pazartesi günü Merkez Komutanlığı'na giderek teslim olacak.

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