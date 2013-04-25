İzmir'de 'Ermeni soykırımı' gerginliği

İzmir'de Ermeni soykırımı iddialarının yıldönümünde, aynı meydanda farklı görüşte iki grubun yaptığı basın açıklaması sırasında arbede çıktı. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olaylar sona erdi.

Ermeni soykırımı iddialarını protesto etmek için, Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Basmane Meydanı'nın bir köşesinde, çeşitli sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu grup ise, aynı meydanın başka bir bölümünde basın açıklaması için toplandı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından, ilk olarak yaklaşık 30 kişilik grup adına, Halkın Kurtuluş Partisi İl Başkanı Tacettin Çolak açıklama yaptı. Ermeni soykırımı iddialarının yalan ve bunların ABD kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Tacettin Çolak'ın açıklamasının uzun sürmesi üzerine, bu kez çeşitli sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu yaklaşık 150 kişilik grup adına Zeynep Tozduman, Ermeni soykırımının yaşandığını anlatan basın açıklamasını okumaya başladı. Karşılıklı sloganların atılması sırasında birbirlerine yaşlaşan iki grup üyeleri arasında arbede çıktı. Ellerindeki bayrakların sopaları ve yumruklara birbirlerine saldıran iki grubu, araya giren çevik kuvvet ekipleri ayırdı. Polisin şerit oluşturmasının ardından basın açıklamalarını tamamlayan gruplar meydandan ayrıldı.

İstanbul'da da gerginlik

İnsan Hakları Derneği üyesi bir grup, 'Ermeni soykırımını protesto etmek için' Sultanahmet Meydanı’nda toplandı. Anma etkinliği sırasında bir vatandaş “Siz yalan söylüyorsunuz. Türk milleti hiçbir zaman soykırım yapmaz" diye bağırınca kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ermeni katliamını anma günü olan 24 Nisan için yaklaşık 100 kişi, Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Türk ve İslam Müzesi önünde toplandı. İHD üyeleri, ‘1915 soykırımdır, soykırım insanlık suçudur’ yazılı pankartın üzerine kırmızı karanfiller bıraktı. Daha sonra grup, Anadolu’daki 2300 Ermeni köyün isminin değiştiğini belirten afişler astı.



İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyesi Eren Keskin, Türk ve İslam Müzesi’nin 1915’te cezaevi olarak kullanıldığı, Ermeni aydınların burada tutulup sürgün edildiklerini ileri sürdü. Keskin, “Ermenilere ve diğer Müslüman olmayan halklara yönelik nefret ve düşmanlık sürüyor. Soykırım Samatya’da yaşlı Ermeni kadınlara yapılan saldırılarla sürmektedir. Ermeniler can güvenliklerinin olmadığı bir ortamda yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.

Bu konuşmaların üzerine bir vatandaş, “Siz yalan söylüyorsunuz. Türk milleti hiçbir zaman soykırım yapmaz. Ermeniler, Türklere Anadolu mezalim yaptılar. Türk askerlerini katlettiler. Bizim konvoylarına pusu düzenlediler. Türk milleti soykırımcı değildir" diye bağırdı. Bunun üzerine polis vatandaşı uzaklaştırdı.