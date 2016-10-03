İzmir'de son bombalı saldırı şüphelisi de yakalandı

İzmir'de bombalı saldırı düzenleyecekleri şüphesiyle polis tarafından fotoğrafarı basına dağıtılan şüphelilerden Mehmet Demir'in ardından aranan ikinci şüpheli Ahmet Dündar da yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK üyesi 3 kişinin bombalı saldırı amacıyla İzmir'e geldiği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis, kente 3 gün önce geldikleri belirlenen terör örgütü üyelerinin, Karabağlar ilçesi Limontepe mevkisindeki ormanlık alana gittiklerinin tespit edilmesi üzerine helikopter destekli operasyon gerçekleştirmiş, ormanlık alanda şüphelilerden Mehmet Demir, Bayraklı'da abisinin evinde yakalanırken, yanında bulunan Ahmet Dündar ise kaçmıştı.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ahmet Dündar (36) polis ekiplerinin çalışması sonucu Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Böylece dün geceden bu yana süren operasyonda gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

Neler olmuştu?

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK üyesi olduğu öne sürülen 3 kişinin bombalı saldırı amacıyla İzmir'e geldiği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Polis, kente 3 gün önce geldikleri belirlenen şüphelilerin Karabağlar ilçesi Limontepe mevkisindeki ormanlık alana gittiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Limontepe mevkisinde helikopter destekli operasyonda, ormanlık alanda şüphelilerden biri yakalanırken yanındaki diğer kişi kaçtı. Olay yerinde 440 gram A4 tipi bomba malzemesi ele geçirilirken, kaçan kişinin yakalanması için polis bölgeyi çembere aldı.

Şüphelilerin kentte irtibatlı olduğu yerler tespit edilerek bu adreslerde yapılan aramalarda da bir kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 3 şarjör, 61 mermi ile "Glock" marka bir tabanca ve buna ait 18 mermi, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi aranmaya başladı.

PKK'nın biri kırsalda yetişmiş 2 üyesinin ses getirici bombalı eylemhedefiyle 3 gün önce kente geldiği belirlendi.

İzmir'deki bağlantıları aracılığıyla AKP binaları ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde keşif gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin, eylemde kullanmak hedefiyle başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalıştıkları, bu gelişme üzerine polisin operasyonu başlattığı öğrenildi.



Kimlikleri belirlendi

Polis ekiplerinin çalışması sonucu firari 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerden Iğdır nüfusuna kayıtlı Mehmet Demir'in (23) Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisiyken örgüte 2014 yılında katıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli Ahmet Dündar'ın ise (36)Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Bu arada, şüphelilerle ilgili fotoğraflar da İzmir Emniyet Müdürlüğünce basın mensuplarına dağıtıldı.