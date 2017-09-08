İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

İŞLETMEDEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, bir kafe restoranın önünde çiçek satan çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı\'nın pompalı tüfekle ateş açıp güvenlik görevlisi Nil Kayar\'ın ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili, işletmeden yazılı açıklama yapıldı. Kafe restoranın işletmecisi Reel Turizm Organizasyon Ltd. Şti adına Veysel Saçaklı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Yedi yıldır Reel Turizm ve Organizasyon olarak Bostanlı\'da işletmekte olduğumuz kafe restoranımızda, küçük yaşta çalıştırılmakta olan çiçekçi bir çocuğun müşterilere zorla çiçek satmak istemesi ve müşterilerimizin rahatsızlıklarını iletmesi üzerine; çiçekçi çocuk işletmemizden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine bir süre sonra, çocuğun babası olduğu iddia edilen şahıs işletmemizi silahla basmış ve amacı sadece evine ve iki çocuğuna ekmek götürmek olan ve özel güvenlik sertifikalı özel güvenlik görevlisi Nil Kayar katledilmiş ve iki kişi de yaralanmıştır. Acımız büyük olup; bir daha böyle acıların yaşanmaması için; devletin ilgili kurumlarının yardımlarını rica eder, saygılar sunarım.\"

FOTOĞRAFLI