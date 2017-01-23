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İzmir’de silahlı saldırı!

2 yaralıdan birisinin durumunun ağır olduğu belirtildi

23 Ocak 2017 00:57

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında oturan 2 kişiye hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlarca Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkiinde oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na, yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Olayda İmer ve Beletoğlu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlarca Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İmer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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