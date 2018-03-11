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İzmir'de silahlı kavga: 6 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı

11 Mart 2018 01:43

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi 681 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, her iki gruptan Ferayi V. (14), Meral V. (10), Fadime D. (38),  Metin D. (23) ve Şerafettin D. (13) ile kavga sırasında yoldan geçmekte olan Erkan P. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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