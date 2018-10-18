İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, bir kahvehanenin önünde kimliği belirsiz 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Gediz Sevgi Yolu yakınlarında meydana geldi. Bir kahvehane önünde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi tabancayla kolundan, 1 kişi de bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

