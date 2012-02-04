-İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı İZMİR (A.A) - 04.02.2012 - İzmir'in Alsancak semtinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meksika Sokağı'ndaki kafeteryada bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahlarını çeken tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu İ.T. (45) öldü, E.B. (28), Y.Ç (35) ve S.T. (42) yaralandı. Yaralılar değişik hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.