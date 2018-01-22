İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesi Alsancak semtinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vurulan Serkan Başaran (32) öldü, 3 kişi yaralandı.

Alsancak 1471 Sokak üzerinde meydana gelen olayda A.P., beraberindeki 11 kişi ile birlikte gece kulübünün önüne geldi. A.P., aralarında husumet bulunan Serkan Başaran\'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, silahlı çatışma çıktı. Çatışmada C.C., U.E., Ş.G. ve Serkan Başaran yaralandı. Yaralılardan Serkan Başaran, Ş.G. ve U.E. Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, C.C. de Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serkan Başaran yaşamını yitirdi. Ş.G., U.E. ve C.C.\'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan ve olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği belirtildi.



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