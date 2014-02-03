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İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü

İzmir’de çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

03 Şubat 2014 11:02

İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe semtinde meydana gelen silahlı çatışmada, 1 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

İddiaya göre, R.B., elindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle semtteki kahvehanenin camlarını kırdı ve ateş açtı.

Kahvehane sahibi ve yakınlarıyla aralarında husumet bulunduğu  öğrenilen B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler bir süre çatıştı.

Çatışmada yaralanan R. B., sokak boyunca bir süre kaçtıktan sonra pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Çatışma sırasında park halindeki 2 araçta da hasar oluştu. Olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bu arada, olayda ölen R.B’nin kardeşinin, yaklaşık 3 ay önce aynı zamanda damadı olan Yayla Kahvehanesi'nin sahibini öldürdüğü, kahvehanenin  ölen kişinin babası tarafından işletilmeye devam edildiği öğrenildi.

 

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