İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe semtinde meydana gelen silahlı çatışmada, 1 kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

İddiaya göre, R.B., elindeki pompalı tüfeğin dipçiğiyle semtteki kahvehanenin camlarını kırdı ve ateş açtı.

Kahvehane sahibi ve yakınlarıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler bir süre çatıştı.

Çatışmada yaralanan R. B., sokak boyunca bir süre kaçtıktan sonra pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Çatışma sırasında park halindeki 2 araçta da hasar oluştu. Olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bu arada, olayda ölen R.B’nin kardeşinin, yaklaşık 3 ay önce aynı zamanda damadı olan Yayla Kahvehanesi'nin sahibini öldürdüğü, kahvehanenin ölen kişinin babası tarafından işletilmeye devam edildiği öğrenildi.