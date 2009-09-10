İzmir'de silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Yeşildere semtindeki evinde torna makinesinde silah yaparak sattığı öne sürülen kişi yakalandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah yapıldığı öğrenilen Yeşildere semti 19 Mayıs Mahallesi'nde R.D'ye ait eve baskın düzenledi.



Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan çevrilme 4 tabanca, seri numaraları değiştirilmiş 2 pompalı tüfek, 65 mermi, 3 bıçak, silah yapımında kullanılan çok sayıda kabza, namlu, yay, sürgü kapağı, silah iğnesi ele geçirildi. Evde silah yapımında kullanılan torna makinesi, matkap ve malzemeler de bulundu.



Gözaltına alınan ev sahibi R.D'nin yaptığı silahları sattığının belirlendiği bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan R.D. “silah imal etmek ve silah ticareti yapmak” suçlarından adliyeye sevk edildi.



