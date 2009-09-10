İzmir'de silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

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|İzmir'in Yeşildere semtindeki evinde torna makinesinde silah
yaparak sattığı öne sürülen kişi yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah yapıldığı öğrenilen
Yeşildere semti 19 Mayıs Mahallesi'nde R.D'ye ait eve baskın
düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan
çevrilme 4 tabanca, seri numaraları değiştirilmiş 2 pompalı tüfek, 65 mermi, 3
bıçak, silah yapımında kullanılan çok sayıda kabza, namlu, yay, sürgü kapağı,
silah iğnesi ele geçirildi. Evde silah yapımında kullanılan torna makinesi,
matkap ve malzemeler de bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi R.D'nin
yaptığı silahları sattığının belirlendiği bildirildi.
Emniyet
Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan R.D. “silah imal etmek ve silah ticareti
yapmak” suçlarından adliyeye sevk
edildi.