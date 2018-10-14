İzmir'de sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi; en az 22 kişi öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde sığınmacıları taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirmelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"Bir araç sıkıştırdı, fren boşaltı dereye uçtuk"

Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.

Yapılan son araştırmalardan sonra kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu ve kamyon kullanmak için gerekli olan C sınıfı ehliyete sahip olmadığı ortaya çıktı.