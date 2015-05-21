İzmir'de sel hayatı felç etti, 'kepçebüs' devreye girdi

İzmir'de, dün şiddetli poyrazla başlayan sağanak yağmur kısa sürede şiddetli dolu yağışına dönüştü. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, vatandaşların sele kapılmaları ile araçların suyun şiddetine direnemeyip sürüklenmeleri yer aldı. Yarım saat süreyle fındık büyüklüğünde yağan dolu ve yağmur sonrasında, özellikle kentin yüksek kesimlerinde sel oluştu.

Vatandaşların sel sularına kapılmaları ile araçların suyun şiddetine direnemeyip sürüklendiği anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yağışın kısa sürede ne kadar etkili olduğunu da gözler önüne serdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi de selden olumsuz etkilendi, poliklinleri sel suları bastı.

İzmir'de dün (çarşamba) saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur kısa sürede doluya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren yağmur ve dolu yağışının etkisi büyük oldu. Kent merkezine fındık büyüklüğünde yağan doluyla, sokaklar, meydanlar, binaların çatı katları beyaza büründü. Bazı sokaklarda dolu ve yağmur suyu birikti. Şiddetli sağanak ve dolu özellikle şehrin doğu kesiminde çok etkili oldu. Alsancak, Bornova'nın Altındağ, Çamdibi semtleri ve Bayraklı'da bazı sokaklarda rögarlar biriken dolunun da tıkamasıyla suyu çekmedi. Diz boyuna ulaşan su ve dolu yüzünden zemin kattaki çok sayıda ev ve işyerlerine su girdi. Sokaklarda biriken sular yüzünden araçlar yollarda kaldı, trafik kilitlenme noktasına geldi. Yağmur ve dolu yağışından Ege Üniversitesi Hastanesi ne zarar gördü. Poliklinikler ile alt kattaki birimleri su bastı. Buradaki tıbbi ve elektronik cihazlar zarar gördü. Kentte, araçları doludan ve sel sularından zarar gören çok sayıda sürücü de karakola başvurdu.





İzmir'de yağış durmadı



Yarım saatte, Bornova'ya 60.9, Çiğli'ye 40.4, Konak'a 37.6, Bayraklı'ya 8.4, Buca'ya 2.3, Karşıyaka'ya 0.4 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden, yine yağış uyarısı geldi. İzmir merkezde kısa süreli sağanak şeklinde olacak yağışın, Beydağ, Kiraz, Tire, Bayındır, Ödemiş ilçelerinde ise kuvvetli sağanak yağış şeklinde olmasının beklendiği açıklandı. Yağışların, İzmir'in yanı sıra yine Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde de etkili olacağı öğrenildi.



