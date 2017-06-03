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İzmir'de sebze meyve halinde yangın

Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi

03 Haziran 2017 13:11

İzmir'in Selçuk ilçesinde İsabey Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait sebze meyve hali ve soğuk hava deposunun bahçesinde yangın çıktı.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı ve Selçuk İtfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme araçları ve ekipmanları yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. İhbar üzerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Selçuk, İzmir ve Aydın'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın maddi hasara neden oldu. 200 bine yakın plastik boş kasa kül oldu, ayrıca üreticilere ait bir otobüs de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

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İzmirSebze Meyve HaliYangınSelçuk Belediyesiİtfaiye

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