"İzmir'de saldırı hazırlığındaki üç PKK'lı yakalandı" iddiası

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 77.yıl dönümü olan bu 10 Kasım'da bombalı eylem planladıkları iddia edilen üç kişi, 17.5 kilo C4 plastik patlayıcı ve 10 el bombası ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin PKK mensubu olduğu öne sürüldü.

İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube'sinin geçen Temmuz ayından beri sürdürdüğü çalışmalarla takip altında tutulan 3 kişi, daha önceden ormanlık alana sakladıkları bombaları almaya gittikleri sırada yakalandı.



Gözaltına alınan İ.A.'nın Diyarbakır'dan İzmir'e gelerek lojistlik hazırlık yaptığı, Kadıfekale'de telefonculuk yapan M.A.'nın ve Barış İldem'in ise İzmir'e getirilen patlayıcıları ormanlık alanda sakladıkları kaydedildi.



Yetkililer, 3 kişinin sorgusunun sürdüğünü belirtti.