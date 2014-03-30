İzmir'de sahte oy pusulası baskını

İzmir'de, bir matbaada sahte oy pusulası basıldığına dair yapılan ihbar üzerine arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada söz konusu oy pusulaları bulunamadı.

Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarnıç Semti'nde, bir çok dershane ve yayın organının kitap ve dergilerini basan matbaada, sahte oy pusulalarının basıldığı yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, nöbetçi mahkemeden arama kararı aldı. Ellerinde bulunan arama kararı ile matbaa da arama yapan polisler, ihbarda belirtilen herhangi bir oy pusulasına ve izine rastlamadı. Yapılan aramanın ardından polis, matbaadan ayrılırken, çalışanlar gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.