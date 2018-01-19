T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de sahte alkollü içki imal edilen eski bir fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket ile çeşitli alkollü içkilere ait 12 bin kapak ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

19 Ocak 2018 12:26

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sahte alkollü içki imal edilen eski bir fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket ile çeşitli alkollü içkilere ait 12 bin kapak ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova\'daki Ergene Mahallesi\'nde bulunan eski bir gazoz fabrikasında kaçak olarak alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak alkollü içki imalathanesiyle karşılaştı. Eski fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket, çeşitli içki türlerine ait 12 bin şişe kapağı, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, viski yapımında kullanılan 7.5 litre karamel, 1 su arıtma makinesi, 1 hidrofor, 2 kapak basma makinesi, 2 dalgıç pompa ile alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan L.A. (40), S.G. (39) ve Abdulmecit B. (40), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden L.A. ve S.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.B. ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganizeMüdürlüğüBornova Ergene MahallesiOperasyonEskiTAPDKOlaylaAbdulmecitFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24