İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sahte alkollü içki imal edilen eski bir fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket ile çeşitli alkollü içkilere ait 12 bin kapak ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova\'daki Ergene Mahallesi\'nde bulunan eski bir gazoz fabrikasında kaçak olarak alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak alkollü içki imalathanesiyle karşılaştı. Eski fabrika binasında, 1800 litre etil alkol, 13 bin 800 etiket, çeşitli içki türlerine ait 12 bin şişe kapağı, 5 bin sahte TAPDK bandrolü, viski yapımında kullanılan 7.5 litre karamel, 1 su arıtma makinesi, 1 hidrofor, 2 kapak basma makinesi, 2 dalgıç pompa ile alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan L.A. (40), S.G. (39) ve Abdulmecit B. (40), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden L.A. ve S.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.B. ise tutuklandı.

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