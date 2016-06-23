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İzmir'de roketatarlı saldırı

Bayındır'daki Devlet Hastanesi ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki bölgeye bir roket düştüğü açıklandı

23 Haziran 2016 03:52

İzmir'in Bayındır ilçesinde yüksek bir kesimden roketatarlı saldırı düzenlendi. Roketatarlardan biri Devlet Hastanesi ve Emniyet Müdürlüğü arasındaki bölgeye düşerken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Atılan 3 adet roket mermisinden biri karşılıklı olan Devlet Hastanesi ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki yere düştü.

DHA'nın haberine göre; saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırak, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Roketatarlı saldırının hedefinin Emniyet Müdürlüğü olduğu ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan şubat ayında da kemalpaşa ilçesinde Jandarma Komutanlığı’na roketatarlı saldırı düzenlenmişti. 

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