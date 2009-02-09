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İzmir'de 'put'lu 'tağut'lu propaganda

İzmir'de evlerin önüne bırakılan CD'lerde vatandaşın oy kullanmaması istendi. Atatürk için 'tağut' benzetmesi yapıldı.

09 Şubat 2009 02:00

Nerede ve nasıl hazırlandığı belli olmayan, üzerinde "Lâ Production" yazılı, içinde Atatürk'e "tağut" benzetmesi yapılan, TBMM ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumların acımasızca eleştirildiği CD'lerde, yaklaşan seçimlere işaret edilerek vatandaşların sandığa gitmemesi de isteniyor.

Seçimlerin yanlış olduğu, laiklik ve demokrasiyi savunanların dinden çıktığı iddia ediliyor. Ayrıca, cumhuriyet mitingleri gibi eylemlere katılan vatandaşlar hakkında ağır eleştiriler yer alıyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CD'lerin kim tarafından bırakıldığını araştırıyor.

Kadifekale semtinde oturan ve adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, sabah işe gitmek için kapısını açtığında bir CD fark etti. Üzerinde "Cehenneme Götüren Ameller" yazılı CD'yi alarak seyretti. İçinde bazı devlet kurumlarının kâfir ilan edildiğini, Atatürk'e "tağut" benzetmesi yapıldığını gördü.

CD'nin içinde, kimlerin cehennemde azap göreceği sıralanıyor, Allah'ın indirdiği yerine başka kanunlarla hüküm verenlerle ilgili çeşitli benzetmeler yapılıyor. Görüntülerde sık sık TBMM ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar çıkıyor. Laiklik ve demokrasiyi savunan herkesin dinden çıktığı iddia ediliyor.
"Tağutlar" bölümünde Atatürk'ün fotoğrafları ve çeşitli görüntüleri yer alıyor. Ayrıca Atatürk heykelleri için "put" benzetmesi yapılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına da yer veriliyor.

Olaydan haberdar olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Polis, söz konusu CD'nin kim tarafından, nerede ve nasıl hazırlandığını; kimler tarafından dağıtıldığını tespit için çalışmalara başladı.

* Tağut: Arapça bir kelime olup “tağa” (haddini aştı) kökünden türemiştir ve “haddini aşan mahluk” demektir.

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