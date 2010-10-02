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İzmir'de polislere ait 3 araç yakıldı

İzmir'de, polis lojmanları önündeki sokakta, polislere ait park halindeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, polis lojmanları önündeki sokakta, polislere ait park halindeki 3 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

İzmir'de polis araçları kundaklandı
Lojman önündeki çıkmaz sokakta park halinde bulunan polis memurları, Emniyet Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Mevlüt Demir'e ait , Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayhan İrfan’a ait ve Alsancak Polis Merkezi'nde görevli Yavuz İvedi’ye ait otomobiller, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.


Otomobillerin yandığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 


Yapılan incelemede, otomobillerin kaputlarına ve ön camlarına yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Lojmanın karşısında bulunan benzin istasyonunun ve diğer işyerlerinin kamera kayıtları incelemeye alan polis ekipleri, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için başta Gediz ve Aktepe semtleri olarak olmak üzere bölgede çalışma başlattı. 

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