-İZMİR'DE POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE İZMİR (A.A) - 20.04.2011 - İzmir'de, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylığı başvurularıyla ilgili iptal kararını protesto gerekçesiyle toplanan grup, polisin oluşturduğu çemberi aşmak isteyince arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahalesi ve 2 kişiyi gözaltına almasının ardından toplanan grup, BDP'lilerin ''sivil itaatsizlik'' adıyla kurduğu çadıra yürüyüş yaptı. Çeşitli siyasi parti, dernek ve birlik üyeleri, YSK kararlarını protesto amacıyla AK Parti İl Başkanlığına yürüyüş yapmak amacıyla Basmane Dokuz Eylül Meydanı'nda toplandı. Toplanan grubu çembere alan Çevik Kuvvet ekipleri, yürüyüş yapmalarına izin vermedi. Uzun bir süre polis çemberinde bekleyen grup, çemberi aşmak için polislerin üzerine yüklenince, arbede yaşandı. Göstericiler, ellerindeki örgütlerini simgeleyen bayrakların sopalarıyla polislere vururken, Çevik Kuvvet ekipleri de biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler biber gazından etkilenirken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis çemberinde yaklaşık 2,5 saat bekleyen grup temsilcileri, polis müdürleriyle görüşmelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Polisin tutumunu kınayan grup sözcüsü Coşkun Üsterci, YSK kararlarını eleştirerek, TBMM'nin hemen toplanarak seçimi ertelemesini ve seçim yasasında değişikliklere gidilmesini istedi. Grup, Basmane'nin ara sokaklarından, BDP'nin ''sivil itaatsizlik'' adıyla Agora'da kurduğu çadıra yürüyüş yaptı. Grubu karşılayan çadır çevresinde toplanmış kişiler ise terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan attı. -NUSAYBİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ- Mardin'in Nusaybin ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen gruplara polis müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için 27 Mayıs ve Işık Önder Caddeleri ile Şirin Bulvarı'nda gruplar halinde toplanan göstericiler, barikat kurup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Bunun üzerine polis, gruplara biber gazı ve basınçlı suyla müdahale ederek dağıttı. Olaylarda iki kişi gözaltına alındı.