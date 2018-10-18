"İzmir'de polisin ajanlık teklifini reddeden gence işkence" iddiası

İzmir Torbalı’da gözaltına alınan Yiğit Üste adlı gencin, emniyet yerine ormana götürüldüğü ve burada kar maskeli 4 polisin işkencesine maruz kaldığı ileri sürüldü. İHD’ye başvuran baba Harbi Üste, oğluna ormanda “ ajanlık” teklif edildiğini, kabul etmeyince 6 saat boyunca işkence edildiğini bildirdi.

Sözcü'den Hakan Dirik'in haberine göre işkencenin ardından emniyete getirilen Üste’nin avukatı, müvekkili ile görüştüğünde kafasında ve ellerinde işkence izleriyle karşılaştı. Ardından, Üste’ye darp raporu verilmediği de ortaya çıktı. Polis, Üste ailesinin evine baskın düzenleyerek baba ve anneyi darp etti. Anne Üste, kötü muamele sonucunda hastaneye kaldırıldı. Baba Üste’ye da silah gösteren polisler, “Yiğit’in hakkı budur” diye ölümle tehdit etti.

6 saatlik kayıp

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, iddialar üzerine Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e önerge vererek “Polislerin Üste’yi alıkoymasıyla Torbalı emniyetine getirmesi arasındaki 6 saatte neler olmuştur? Kayıtsız tutulan işkenceli gözaltı süresi bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Değilse sorumlular hakkında araştırma, soruşturma, kovuşturma yapılacak mıdır” diye sordu.