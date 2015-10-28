İzmir'de polise silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekibine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrasında kaçan saldırganlardan biri yakalanırken, diğer kişi bulunamadı.

DHA'nın haberine göre, Buca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekibine ateş açıldı. Ölayda ölen ve yaralanan olmazken, görgü tanıkları hareket halindeki polis aracına ateş eden siyah giyimli, biri kadın 2 kişinin sokak aralarına kaçtığını söyledi.

Asayiş polis ekibinin 'Saldırıya uğradık' anonsunun ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polisler sokak aralarına kaçan bir erkeği elinde poşetle yakaladı. Kadın ise henüz bulunamadı. Yakalanan erkeğin elindeki poşette bomba olduğunu söylemesi üzerine önlem alındı.