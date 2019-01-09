İzmir'de polis, trans kadını öldürdü!

İzmir Konak’ta polis trans kadın Hande Şeker’i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.D., trans kadın Hande Şeker’i öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 06.30 sıralarında Alsancak'ta bir apartmanda meydana geldi. Hande Şeker isimli trans kadınla A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada A.T.K.'nin arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.D. yukarı çıkarak peş peşe ateş etti.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hande Şeker ile arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hande Şeker'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, polis A.D. ile tedavisinin ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı. Sağlık durumu iyi olan Y.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hande Şeker’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.