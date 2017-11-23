İzmir'de PKK/KCK'dan 7 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin 7\'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başvacılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7\'si tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.