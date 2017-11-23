T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de PKK/KCK'dan 7 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı

23 Kasım 2017 04:15

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin 7\'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başvacılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7\'si tutuklanırken, 6\'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAPKKKCKCumhuriyet BaşvacılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24