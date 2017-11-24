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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 'terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak ve üyesi olmak' suçlamasıyla 27 kişi, gözaltına alındı

24 Kasım 2017 16:04

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, \'terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yapmak ve üyesi olmak\' suçlamasıyla 27 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ekipleriyle birlikte terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kent merkezi dahil olmak üzere Menemen ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında \'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak\' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27\'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurusıkı 4 tabanca, 50 gram esrar, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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