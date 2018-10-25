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İzmir'de PKK propagandasına 9 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları ve örgüt sempatizanlarının sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için yönlendirmede bulundukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2018 14:32

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları ve örgüt sempatizanlarının sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için yönlendirmede bulundukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin, bölücü terör örgütü PKK\'nın sempatizanlarının, düzenlenmesi planlanan sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde 9 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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