İzmir'de PKK operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İzmir’de 350’ye yakın polis ekibi ile PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’ye yönelik operasyonlarda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekât, Çevik Kuvvet ekipleri ve bir helikopterin havadan desteğiyle, akrep ve TOMA araçlarının da kullanıldığı bir operasyon düzenledi. Önceden tespit edilmiş çok sayıdaki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona, 350'ye yakın polis katıldı. YDG-H'ye yönelik olarak Buca, Karabağlar, Konak, Narlıdere ve Gaziemir ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Polis baskın yapılan evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, açılmayan kapılar 'koçbaşı' ile kırıldı. Evlerde yapılan aramalarda pompalı av tüfekleri, tabanca, aralarında dijital ortamda olanların da bulunduğu örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.