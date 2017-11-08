İzmir'de PKK operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de bölücü terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1\'i Suriye uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT İzmir Bölge Başkanlığı ekipleri, kent merkezi olmak üzere Torbalı ve Aliağa\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliden aralarında kadınların da bulunduğu 17\'si belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 130 kurşun, ruhsatsız av tüfeği ile fişekleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.



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