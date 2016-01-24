İzmir'de patlama; 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde tek katlı binada meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Yerle bir olan evin enkazından, kutular içinde barut ile havalı tüfekler için üretilen ve havada patlayan, içi barut dolu hedefler çıkarıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi'ndeki 869 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Binanın çatısının havaya uçtuğu, duvarlarının yıkıldığı patlamada içeride bulunan ve av malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde çalışan 39 yaşındaki Ekrem Cire hayatını kaybetti. 64 yaşındaki anne Fikret Cire ve ağabey 40 yaşındaki Fikret Cire yaralandı. Olayın yaşanmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Müşerref Cire, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne, oğlu Fikret Cire de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre iki yaralının da durumunun ağır olduğu söylendi. Şiddetli patlamadan çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı, bir minibüs de hasar gördü.