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İzmir’de 'paralel yapı' operasyonu; 27 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında emniyet mensuplarının da olduğu belirtildi

Fotoğraf: Arşiv

31 Mart 2016 21:28

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgüt adına faaliyetler yürüttükleri, soruşturmayı yönlendirme adına deliller uydurdukları" iddiasıyla aralarında bazı emniyet mensuplarının da bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Talimat üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 27 kişiye yönelik gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

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