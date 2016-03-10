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İzmir'de 'paralel' operasyonu; üniversite rektörü gözaltına alındı

İzmir'de 'paralel yapı' iddialarına yönelik soruşturmada Şifa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ateş gözaltına alındı

10 Mart 2016 13:07

İzmir'de paralel yapı iddialarına yönelik soruşturmada, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar ile Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş gözaltına alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato tarafından "bazı kamu arazilerinin örgüte değerinin altında satılarak haksız kazanç elde etmesinin sağlandığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Bursa'da gözaltına alınan Acar ile Ateş Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Halen gözaltında bulunan SGK İzmir İl Müdürü E.B'nin yanı sıra 6 kişinin sorgusu sürüyor. 

Operasyon kapsamında ayrıca eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ile bir kişinin daha arandığı belirtildi. 

İzmir'de 8 Mart'ta paralel yapıya haksız kazanç sağlanması iddiaları üzerine SGK'nın eski ve yeni İzmir İl Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. 

"Bilerek ve isteyerek FETÖ/PDY'ye yardım etmek, örgüte yardım ve yataklık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, SGK'ya ait binaları değerinin altında göstererek satmak"la suçlanan zanlılara yöneltilen diğer suçlamalar arasında, "Buca ilçesindeki SGK'ya ait yaklaşık 40 dönüm arazinin, taliplileri olmasına rağmen örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen Şifa Üniversitesine düşük rayiç bedelle satışını ve bundan önemli miktarda haksız kazanç elde etmesini sağladıkları" iddiası da yer alıyor.

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