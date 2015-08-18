İzmir'de özel okullara operasyon; 8 gözaltı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen özel okullarda ruhsat alabilmek için sahtecilik yapıldığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, Gülen cemaatine yakın Şelale ve Sema Eğitim kurumlarına bağlı okullara polis, bu sabah operasyon düzenledi. Okullarındaki eğitimi sürdürmek için sahte 'yangın ruhsatları' düzenledikleri öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Cemaate yakın 30 okula giden polisin arama yaptığı yerler arasında, Yamanlar Koleji içerisinde Fethullah Gülen'e ait özel odanın da bulunduğu iddia edildi.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şelale ve Sema Eğitim kurumlarına ait özel okullarda sahtecilik bilgisi üzerine, araştırma yaptı. Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla, polis bu sabah gözaltılara başladı.

20 kişinin gözaltına alınması istendi

Özel okulların yöneticileri ile bağlı bulundukları şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki gözaltına alınması istenen kişi sayısının 20 olduğu belirtildi.

Gözaltındaki şüphelilerin, okullarındaki eğitimin sürmesi için belediyelerden alamadıkları 'yangın ruhsatlarının' sahtelerini düzenledikleri ileri sürüldü. Bunun yanı sıra yine ailelerden normal ücretlerden başka, yardım adı altında para topladıkları da iddialar arasında yer aldı.