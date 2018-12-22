İzmir'de otoyolda sis etkili oldu

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir- Aydın Otoyolu\'nda sabahtan beri etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü sisli havada, sürücüler düşük hızda seyretti, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.

İzmir gişelerinden Selçuk ilçe girişine kadar her iki yönde etkili olan sis nedeniyle bazı sürücüler yol kenarlarındaki mola yerlerine ya da araç park alanlarına yanaşıp, sisin etkisini yitirmesini bekledi.

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