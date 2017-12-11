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İzmir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül, otomobil çarpması sonucu öldüb Kaza, Anadolu Caddesi Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi

11 Aralık 2017 10:39

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül, otomobil çarpması sonucu öldüb
Kaza, Anadolu Caddesi Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne giden 24 yaşındaki Semih D. yönetimindeki 35 AE 6354 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Serpil Zümbül\'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zümbül yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zümbül\'ün öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cesedi savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Semih D., Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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