-İzmir'de otomobil kamyonla otobüs arasına sıkıştı İZMİR (A.A) - 09.11.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobil kamyonla otobüs arasında sıkıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde kalan sürücü ile eşi, AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. 35 KMA 59 plakalı otomobiliyle Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne giden Mustafa Yoldaş, Anadolu Caddesi'ndeki Turan Köprüsü'nde seyir halindeyken, yolun sağ şeridinde arıza yaparak park etmiş olan 45 AH 160 plakalı otobüsü fark edince sol şeride geçmek istedi. Şerit değiştirmek isteyen otomobile aynı yönde gelen Kasım Genç'in kullandığı 35 HFD 24 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobil, otobüse çarparak iki araç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mustafa ve eşi Naciye Yoldaş'ın araçta sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu AKS ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İzmir İtfaiyesi'ne bağlı Arama Kurtarma Sağlık (AKS) ekibi, yaklaşık 15 dakikada Yoldaş çiftini otomobilden çıkardı. Ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa ve Naciye Yoldaş tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsü Kasım Genç ile otobüs sürücüsü Osman Zeki Pesener, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.