T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZMİR'DE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI İZMİR (A.A)

26 Mart 2011 11:06

-İZMİR'DE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI İZMİR (A.A) - 26.03.2011 - İzmir'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Mehmet Gökdoğan'ın (24) kullandığı 35 YK 552 plakalı otomobil, Balçova'ya doğru giderken yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Gökdoğan ile otomobilde bulunan Mehmet Serdoğan (24), Mustafa Akkaya (24) ve Salih Doğruol (23) yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Gökdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken Serdoğan ile Doğruol Yeşilyurt Devlet Hastanesine, Akkaya ise Alsancak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan Gökdoğan ve Serdoğan'ın polis memuru oldukları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24