-İZMİR'DE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI İZMİR (A.A) - 26.03.2011 - İzmir'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Mehmet Gökdoğan'ın (24) kullandığı 35 YK 552 plakalı otomobil, Balçova'ya doğru giderken yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Gökdoğan ile otomobilde bulunan Mehmet Serdoğan (24), Mustafa Akkaya (24) ve Salih Doğruol (23) yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Gökdoğan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken Serdoğan ile Doğruol Yeşilyurt Devlet Hastanesine, Akkaya ise Alsancak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazada yaralanan Gökdoğan ve Serdoğan'ın polis memuru oldukları öğrenildi.