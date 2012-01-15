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İzmir'de otobüs şarampole yuvarlandı MANİSA (A.A) 

15 Ocak 2012 21:49

-İzmir'de otobüs şarampole yuvarlandı MANİSA (A.A) - 15.01.2012 - Manisa'nın Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasındaki Bozdağ'a gezi amaçlı gidenlerin bulunduğu otobüsün şarampole yuvarlandığı ve 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirildi. İl Jandarma Alay Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Salihli-Ödemiş karayolu üzerinde Bozdağ beldesi Gök Köyü yakınlarındaki çamur banyoları mevkisinde, gezi amaçlı bölgeye gelen kişilerin bulunduğu 35 HA 4545 plakalı otobüs 5 metrelik şarampole yuvarlandı.  Kazada otobüste bulunan 30'a yakın kişinin yaralandığı, bölgeye Manisa, Turgutlu, Salihli ve Ödemiş ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildiği, ayrıca kurtarma çalışmaları için Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile UMKE ekiplerinin olay yerine hareket ettiği bildirildi.

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