İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında öğle saatlerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün saat 15.20 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti Yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların sonucu kontrol altın alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)