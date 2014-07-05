İzmir’de iki ayrı orman yangını

İzmir’in Foça ilçesinde saat 12.30 sıralarında Kozbeyli ve Yeniköy köyü arasında, askeri bölge yakınlarındaki otluk alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçramasını engellemek için büyük mücadele veren ekipler, rüzgar yüzünden başarılı olamadı. İzmir'in Menderes İlçesi'nde de Tahtalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Sördürme ekipleri, 7 helikopter ve 2 amfili uçakla, yangına müdahale etti.

Foça'daki yangında yaklaşık 5 hektarlık otluk alanı yakan alevler, ormanlık bölgeye de sıçradı. Seyfi Gül’ün Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri 7 helikopter, 15 arazöz, 6 dozer ve işçilerle mücadele verdiklerini, yangını dar bir alanda tutup söndürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Tahtalı'da da orman yangını

Tahtalı Barajı ile Gümüldür arasındaki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. Dağlık alanda yangının çıkmasından dolayı yer ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın için, hava araçları seferber edildi. 7 helikopter ve 2 amfibi uçakla, yangına müdahale edildi. Halen devam eden yangının, rüzgarın şiddetini arttırmaması durumunda kısa sürede kontrol altına alınabileceği açıklandı.