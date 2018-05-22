İzmir'de organize suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde silah zoruyla baskı kurdukları kafe ve eğlence merkezi sahiplerinden haksız ekonomik kazanç elde ettikleri ileri sürülen 26 kişilik çete çökertildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bostanlı semti ve çevresinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerinde işyeri sahiplerini silahla tehdit edip, ekonomik çıkar sağladıkları bilgisi üzerine soruşturma başlattı. İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından A.E\'nin elebaşılığında bir suç örgütü oluşturulduğunun tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıları A.E. ve H.E\'nin de aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir pompalı av tüfeği, çok sayıda mermi ve senet ele geçirildi. Şüphelilerin, silahlı adamlarıyla gittikleri işyerlerinde cebir ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri, yıldırma, korkutma ve sindirme ile piyasaya yüksek faizle borç verdikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, firardaki 7 kişinin ise arandığı açıklandı.