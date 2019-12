'İzmir'de operasyon kaldığı yerden devam edecek'

‘Basit bir değişiklik’

DHA’nın haberine göre; İzmir’de soruşturma ve gözaltı yöntemleriyle dikkati çeken, ‘Süper Savcı’ diye anılan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün soruşturma yetkisinin alınmasıyla ilgili tartışmalar sürerken İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler ilginç açıklamalar yaptı.Görev değişikliği kararını veren Başsavcı Özler, Gök’ün görevden alınmasının ardından basında operasyonların artık yapılmayacağı gibi bir izlenim yaratıldığının altını çizdi bunun yanlış olduğunu söyledi.Özler, ‘‘İzmir Adalet Sarayı’nda Özel Yetkili olarak görevli 6 Cumhuriyet Savcımız var. Bunların hepsinin yetkisi de aynı. Sadece yaptıkları işlemler farklı. Her yıl biz adliye içindeki çalışma işlemlerimizde bazı hakim ve savcı arkadaşlarımızın görev yerleriyle ilgili değişiklikler yaparız. Bakın, İzmir Adalet Sarayı’nda, benimle birlikte 117 savcı görev yapmaktadır. Bunların zaman zaman baktıkları alanlar değiştirilir. Bu değişiklik de bu kadar basit bir değişikliktir” dedi.Cumhuriyet Savcısı Gök’ün özel yetkisinin devam ettiğinin altını çizen Özler şunları söyledi:‘‘Sadece artık duruşmalarda iddianameler takip edecek. Duruşmalarda, yargılanan sanıklarla ilgili en son sözü söyleyecek konumda olan Cumhuriyet Savcısı olacak. Bu görev daha önce yaptığı görevle kıyaslanmayacak bir görev değil. Bu görev de son derece önemli bir görevdir. Sayın savcımızın yetkileri kendisi gibi Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan diğer savcı arkadaşlarından daha fazla değildir. Kamuoyunda böyle bir izlenim yaratıldı. Oysa benim elimdeki iş planına göre örneğin bir yıl içinde 100 ayrı soruşturma dosyası varsa Savcı Murat Gök bunlardan sadece 30’una bakmıştır.Diğer soruşturma dosyaları diğer üç arkadaşı arasında orantılı şekilde paylaştırılmıştır. Bu paylaşma bile numaratöre göre yapılmaktadır. Her savcının dosyaya bakması için önceden belirlenmiş numarası vardır. Örneğin, soruşturma numarasının son rakamı 0 ile 5 arasında olan soruşturmalar ‘x’ savcıya, 5 ile 9 arasında olanlar ise ‘y’ savcısına gider. Bunlar daha önceden planlanmış çalışma sistemi içinde olan şeylerdir.'Gök’ün, soruşturma ve operasyon yetkilerini devralan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demiröz’ün işleri kaldığı yerden devam ettireceğini belirten Başsavcı Özler, ‘‘Demiröz kalan soruşturmaları ve yeni yapılacak soruşturmaları en az Gök savcımız kadar titizlikle yapacak bir arkadaşımızdır. Öncelikle şu konuyu kamuoyunun bilmesini istiyorum, devlette devamlılık esastır. Bu makamda kim olursa olsun, yapılan işler devam eder.Özel Yetkili Savcımız Murat Gök’ün elinden bazı yetkilerin alınmasıyla kimse operasyonların bittiğini sanmasın. Operasyonlar kaldığı yerden, belki da daha da artarak yeni savcı arkadaşımız tarafından devam edecek. Bizler burada görev adamıyız, herkes görev kendisine verildiğinde gereğini yapar. Bugüne kadar İzmir Adliyesi’nde tek operasyon yapan savcımız Murat Gök değildir. Diğer savcılarımız da operasyonlar ve soruşturmalar yapmaktadır. Ama bunları kanuna uygun şekilde gizli şekilde yapmaktadır. Bunların kamuoyuyla paylaşılması ancak dava açıldıktan sonra ortaya çıkıyordu' dedi.Öte yandan soruşturma ve operasyon yetkisi elinden alındıktan sonra 20 günlük rapor alıp, bundan sonra ne yapacağı konusunda düşünme sürecine giren Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün, yetkisi elinden alınmadan önce 74 ayrı soruşturma dosyasını yürüttüğü öğrenildi. Savcı Murat Gök’ün görevden alınmasının ardından İzmir’de neredeyse her kuruma yönelik spekülasyonlar da yapılmaya başlandı. Valilikten, üniversitelere, kooperatiflere, parti yöneticilerine kadar, ‘‘Savcı Gök operasyon yapacaktı' söylentileri yayıldı.Yetkilerinin alındığı haberinin ardından istifa edebileceği yolunda basına açıklamalar yapan Murat Gök Bostanlı’daki lojmanında dinlenmeye çekildi. 20 gün raporla olan Gök’ün Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Doğar’ın dünkü görüşmesinden sonra istifa düşüncesinden vazgeçtiği belirtildi.