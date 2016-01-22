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Önce eski sevgilisini silahla vurdu; sonra kendini öldürdü

Adamın bıraktığı notta "Kararımı verdim, ölüm" yazdığı belirtildi

22 Ocak 2016 20:09

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kendisinden ayrılmaya karar veren 39 yaşındaki Özlem D.'yi silahla başından vuran 51 yaşındaki H.G., kadının öldüğünü düşünerek evinde canına kıydığı belirtildi. 

DHA'nın haberine göre Karabağlar ilçesinde yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olayda, Özlem D., evine girmek istediği sırada arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulup ağır yaralanan Özlem D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Özlem D.'nin oturduğu binanın yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, kadının binaya girdiği sırada arkasından bir kişinin yaklaştığını fark etti.

Özlem D.'nin yakın çevresini mercek altına alan polis, vuran kişinin bir süre ilişki yaşadığı H.G. olduğunu tespit etti. Eşinden boşanan ve yalnız yaşayan H.G.'nin evine giden polis, içeriye girdiğinde katil zanlısının cesediyle karşılaştı. Komşuları, polise, H.G.'nin bir süre önce eşinden boşandığı için bunalımda olduğunu, bu nedenle intihar etmiş olabileceğini söyledi.

Ancak H.G.'nin cesedinin yanındaki sehpa üzerinde bir intihar notu bulundu. Notta, "Özlem ile 1.5 yıllık sevgiliydik. Daha sonra ayrıldık. Maddi ve manevi olarak beni bitirdi. Ona, 'Ben bitersem sen de bitersin' dedim ama inanmadı. Kararımı verdim, ölüm" yazdığı anlaşıldı. Başından vurduğu Özlem D.'nin hayatını kaybettiğini düşünen H.G.'nin aynı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirtildi.

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