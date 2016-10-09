İzmir’de olaylı maç; Karşıyaka yöneticisi gözaltına alındı!

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'taki Karşıyaka-Aydınspor 1923 maçının ardından Karşıyaka Futbol Şube Yöneticisi Aygün Cicibaş, gözaltına alındı.

CNN Türk’ün haberine göre, ev sahibi ekibin 4-3 kaybettiği olaylı karşılaşmadan sonra Cicibaş'ın soyunma odası tünelinde hakem dörtlüsünün peşinden koşarak hakem Celal Bayraklı'ya tekme attığı iddia edildi. Çevik kuvvet polislerinin hakemin şikayeti üzerine Cicibaş'ı gözaltına aldıkları bildirildi.

Maçta ev sahibi takım aleyhine 2 penaltı kararı verip futbolculardan Okan Şahingöz'ü de kırmızı kartla oyundan atan Hakem Bayraklı, 90 dakika sonrası kendisine tepki gösterip teknik heyetle birlikte üzerlerine yürüyen yeşil-kırmızılı futbolculardan Mustafa Aşan ve Zeki Korkmaz'a da kırmızı kart çıkarmıştı