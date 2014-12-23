İzmir'de okullara mescit genelgesi

İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda mescit açılması için yazı gönderdi. Genelgede, mescitlerin nasıl yapılmasına dair bilgiler de yer aldı.

Okullara mescitlere ilişkin genelgeler yollanmaya başlandı. Sol.org.tr'de yer alan habere göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda, mescit açılmasına ilişkin resmi yazı paylaşıldı.

Yazıda, okullarda mescitlerin aşağıdaki koşulların sağlanarak açılması isteniyor:

1. Okullarda açılacak mescitlerin günışığı alan pencereli yerde olması,

2. Kız ve erkek öğrenci mescitlerinin ayrı ayrı mekanlarda açılması,

3. Mescitlerin öğrenci sayısı bine kadar olan okullarda en az 12 m2 olması, mevcudu binden fazla olan okullarda ise her bin öğrenci için 12 m2 ilave olacak şekilde hazırlanması,

4. Mescitlerde ısıtma sistemlerinin olmasının sağlanması,

5. Mescit zeminlerinin ahşap malzemeden yapılması ve üzerine halı kaplanması,

6. Mescit girişlerinde ayakkabılık bulundurulması,

7. Mescit duvarına monte edilmiş bir askılık ve duvara monte edilmiş 20*50 cm. ebadında bir raf bulundurulması,

8. Pencerelerde tül perde bulundurulması.