İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı (3)

OKULDA 700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Olaydan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gaziemir Belediye Başkanı CHP\'li Halil İbrahim Şenol ve Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, \"700 öğrencimizin eğitim gördüğü Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen giyim kursu sırasında kazan dairesinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Kursiyerlerden 1\'i ağır 5\'i yaralandı. 4 yaralımız ayakta tedavi edilecek durumda. Diğer yaralımızın tedavisi sürüyor. Çok şükür can kaybımız yok. Okulumuz 2015 yılında hizmete girdi. İki ay önce de doğal gaz bağlandı. Çalışmamız sürüyor. Eğitimi engelleyecek bir hasar yok okulumuzda. Yarın öğrencilerimiz eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek\" dedi.

\'EKİPLER GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, \"Okulumuzda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. 1 ağır ve 4 hafif yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Ekipler gerekli çalışmaları yapıyor. Okulda ciddi bir hasar söz konusu değil. Yarın eğitime devam edecek. Meselenin gaz sıkışmasından kaynaklandığına dair bilgiler var\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ

Öte yandan patlama haberi alan öğrenci velileri de okula geldi. Okulun 9\'uncu sınıf öğrencilerinden Esin Kızkapan\'ın annesi Döndü Kızkapan, \"Haberi alır almaz önce kızımın dayıları koştu geldi, sonra ben çıkıp geldim. Kızıma ve diğer öğrencilere bir şey oldu diye çok korktum. Allah\'a şükür ölen olmamış\" dedi.

Okulda eğitim gören öğrencilerden Kardelen Şemdin ise olay anında sınıfta olduklarını belirterek, \"Bir anda bir gürültü koptu. Biz önce deprem oldu zannettik. Hepimiz çok korktuk. Sonra hocalarımız \'Yangın var\' diye uyararak geldiler ve panikle dışarıya çıktık. Herkes çok korktuğu ve panik olduğu için dışarı çıkışımız biraz zor oldu\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet CANDAN - Davut CAN/İZMİR, (DHA)