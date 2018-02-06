İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı (5)

EĞİTİM- SEN 9 SORU SORDU

Eğitim- Sen İzmir 5 No\'lu Şube Yürütme Kurulu, İzmir\'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi\'ndeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen patlama nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kazan dairesinin etrafında bulunan duvarların yıkıldığı, kapı ve pencelerin kırıldığı, yaralananların patlayan duvarların altında kaldığı belirtildi. Açıklamada 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında hizmete açılan Abdülhamit Han Teknik Anadolu Lisesi\'nin giyim, grafik, çocuk, büro yönetimi, halkla ilişkiler ve tekstil bölümleri bulunan yaklaşık 70 personelin çalıştığı 1000\'in üzerinde öğrencinin bulunduğu bir okul olduğu bildirildi. Okulun İMKB Lisesi\'nin ve Mimar Kemalettin Teknik Meslek Lisesi\'nin bazı bölümlerinin taşınmasıyla oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki yıl önce açılan okulun 2018 yılı ocak ayına kadar hiçbir şekilde ısıtılmadığı, öğrencilerin soğukta ders yaptığı öne sürüldü.

Eğitim- Sen İzmir 5 No\'lu Şube Yürütme Kurulu, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını isteyerek, yetkililere şu soruları yöneltti:

\"2017- 2018 Eğitim öğretim yılında faaliyete açılan bu yeni okul binası eğitim öğretime hazır olmadığı halde neden eğitim öğretime açılmıştır? Okulun doğalgazının bağlanması 2017 ocak ayına kadar neden yapılmamıştır? Daha 1 ay önce bağlanan doğalgaz tesisatında nasıl kaçak oluşmuş ve patlamıştır? Doğalgaz kaçağı için herhangi bir uyarı sistemi var mıdır? Var ise neden alarmlar çalışmamıştır? İnşaatı yeni biten ve eğitim öğretime açılan okul binasının kalorifer dairesi duvarları neden basınca dayanıklı olarak yapılmamıştır? Yaralananların hepsi patlayan duvarların arkasında yaralanmışlardır. Okul binasını yapan şirketin bir sorumluluğu var mıdır? Yapılan binayı teslim alan milli eğitim personellerinin bir eksikliği var mıdır? Doğalgaz ve ısınma tesisatını bağlayan şirketin ve bu çalışmaları ve işleri denetleyen milli eğitim personelinin bir sorumluluğu var mıdır? Gerekli denetimleri yapan İzmirgaz\'ın bu yaşananlardan sorumlulukları var mıdır?\"