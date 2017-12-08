T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de öğrenci servisi ile taksi çarpıştı: 16 öğrenci yaralandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile taksinin kavşakta çarpıştığı kazada, 16 öğrenci hafif yaralandı

08 Aralık 2017 18:51

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile taksinin kavşakta çarpıştığı kazada, 16 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Ulamış kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ercan Erdoğ idaresindeki 35 SGF 50 plakalı servis minibüsüyle Yahya Kadir Kesimli’nin kullandığı 35 AKR 24 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, serviste bulanan 16 öğrenci hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHASeferihisarKazaUlamışErcan ErdoğSGFYahya Kadir KesimlininAKRKazayıBuradaKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24