İzmir'de öğrenci servisi ile taksi çarpıştı: 16 öğrenci yaralandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile taksinin kavşakta çarpıştığı kazada, 16 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Ulamış kavşağında meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ercan Erdoğ idaresindeki 35 SGF 50 plakalı servis minibüsüyle Yahya Kadir Kesimli’nin kullandığı 35 AKR 24 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, serviste bulanan 16 öğrenci hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.