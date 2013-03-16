İzmir'de nevruz operasyonu

İzmir’de, nevruz kutlamaları ile Göztepe- Karşıyakaspor arasındaki derbi maçının aynı güne denk gelmesi üzerine 2 takımın bazı taraftarları, kutlama yaptırmayacakları yönünde sosyal medya üzerinde çağrı yaptılar

Harekete geçen İzmir Polisi, mesajı sosyal medyadan yayan bilgisayarların IP numaralarını belirleyip, 8 şüpheliyi ’Halkı kin ve nefret güderek şiddete yönlendirdiği’ iddiasıyla gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nevruz kutlamalarının önümüzdeki 17 Mart Pazar günü yapılmasının planlanması üzerine aynı güne denk gelen Göztepe-Karşıyaka futbol takımları arasındaki maç, bir gün sonraya ertelendi. Bunun üzerine 2 futbol takımının taraftarları olaya tepki gösterdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Habarleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın devreye girmesi ile maç tekrar pazar gününe alındı. Buna rağmen 2 takımın taraftarları sosyal medya üzerinde grup kurdu. Birlikte hareket edeceklerini ve BDP’lilere nevruz kutlamalarını kente yaptırmayacakları yönünde 15 gün boyunca paylaşımda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan bu çağrı kısa sürede İzmirlileri etkiledi.

Olası provakasyonların ve olayların önüne geçmek için Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özelikle tepki yorumlarının dışında şiddet çağrısı yapan mesajlara yönelik araştırma başlatıldı. Araştırma sonunda mesajların belli IP numaralara sahip bilgisayarlardan yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi gereğince ’Halkı kin ve nefret güderek şiddete yönlendirdiği’ iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bilgisayarlarına da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin vereceği ifadelerle ve el konulan bigisayarlar üzerinde yapılacak araştırmalar sonucu gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

'Valilik kesin kararını verdi'

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada tepkilere neden olan ve Gündoğdu Meydanı’nda yapılması planlanan nevruz kutlamalarının Buca Göksu Mahalesi’nde yapılmasına karar verildi.